Экипаж Каргинова встретил верблюдов на шестом этапе ралли "Дакар"

Экипаж россиянина Андрея Каргинова одержал победу на шестом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Вторым к финишу пришел экипаж Дмитрия Сотникова, отставший от лидера на 9 секунд. Тройку лидеров замкнул экипаж Эдуарда Николаева (+0.45). Все экипажи представляют "Камаз-мастер".

"Встретили верблюдов, которые могут представлять опасность, но заранее взяли в сторону и объехали их на безопасном расстоянии. С машиной все отлично - коробка передач больше не беспокоит, за что спасибо механикам. Видел, что видеоролик с моим проездом через речку стал популярным, это произошло уже после того, как нас вытащили из грязи: нужно было перебраться на другой берег и увидели подходящее место. Да, понимал, что там глубокий брод, но берег казался преодолимым, и я решил рискнуть, единственное - выехали тяжеловато, но это связано с неработающей коробкой, со стороны, конечно, такой штурм реки выглядит эффектно", - сказал Каргинов.

"Ехать первым было не совсем удобно - грузовики, несмотря на имеющиеся следы, пишут свой курс, подрезают трассу. И в этом плане остальным было проще, они видели наши следы, которые служили для них ориентиром. Понимали такой расклад и старались ехать быстро, совершать много подрезок, но такой стиль вождения рискован - никто не знает, что ждет в промоинах и руслах, есть ли там камни или нет. Единственная заминка произошла ближе к финишу, потеряли секунд 30 в поиске верного курса, но это не критично", - добавил он.

В общем зачете лидирует Сотников с результатом 22 часа 25 минуты 45 секунд. Вторым идет Николаев (+10.29), третьим - Антон Шибалов (+38.17), Каргинов занимает шестое место (+1:38.03).

Следующий этап пройдет 9 января в Эр-Рияде. Дистанция спецучастка составит 402 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.