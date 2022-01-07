Глава "Дакара" исключил возможность приостановки ралли-марафона из-за взрыва

ТАСС, 7 января. Ралли-марафон "Дакар" не будет приостановлен после взрыва, произошедшего по ходу соревнований. Об этом заявил директор гонки Давид Кастера, комментарий которого приводит агентство Рейтер со ссылкой на телеканал FranceTV Sport.

30 декабря перед началом ралли "Дакар" в районе города Джидда в Саудовской Аравии произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, находившихся в машине технической поддержки. Во вторник Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции начала расследование произошедшего, а в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за отмену дальнейших этапов ралли-марафона.

"На данный момент вопрос приостановки соревнований не поднимался", - сказал Кастера.

Следующий этап пройдет 9 января в Эр-Рияде. Дистанция спецучастка составит 402 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.