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Мировой футбол

Салах, Месси и Левандовский номинированы на премию лучшему игроку года по версии FIFA

Церемония награждения пройдет 17 января в Цюрихе

ТАСС, 7 января. Поляк Роберт Левандовский, аргентинец Лионель Месси и египтянин Мохамед Салах вошли в тройку финалистов премии Международной федерации футбола (ФИФА) The Best в номинации "Лучший игрок 2021 года". Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее Месси опередил Левандовского в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему игроку года по версии журнала France Football.

Премия FIFA The Best вручается с 2016 года. Дважды обладателем награды становился португалец Криштиану Роналду, по разу - хорват Лука Модрич, Месси и Левандовский.

Церемония награждения пройдет 17 января в Цюрихе.

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