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Баскетбольные еврокубки

Матч "Зенита" в баскетбольной Евролиге перенесен из-за вспышки коронавируса

Игра между петербургским клубом и французским АСВЕЛом должна была состояться 11 января

ТАСС, 7 января. Матч петербургского "Зенита" против французского АСВЕЛа в баскетбольной Евролиге перенесен из-за выявления случаев заражения коронавирусом в составе российского клуба. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча должна была пройти 11 января. "Зенит" попросил перенести игру в связи с несколькими случаями заражения в составе клуба. В четверг пресс-служба "Зенита" сообщила, что тесты четырех игроков и одного сотрудника клуба на коронавирус дали положительный результат.

У клуба осталось менее восьми баскетболистов, которые могут принять участие в предстоящей встрече, в связи с чем игра будет перенесена.

"Зенит" после 18 матчей располагается на четвертой строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата, одержав 12 побед.

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