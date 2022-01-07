Россиянка Никитина стала третьей на этапе Кубка мира по скелетону в Винтерберге

ТАСС, 7 января. Российская скелетонистка Елена Никитина заняла третье место на седьмом этапе Кубка мира в германском Винтерберге.

Победу одержала представительница Нидерландов Кимберли Бос, время которой по итогам двух попыток составило 1 минуту 56,04 секунды. Второй стала немка Жаклин Лёллинг (+0,24), отставание Никитиной составило 0,43 секунды.

Четвертое место заняла россиянка Юлия Канакина (+0,45), Алина Тарарыченкова показала 15-й результат (+1,30).

Никитиной 29 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, серебряным и трижды бронзовым призером чемпионатов мира, также на ее счету четыре золотые и одна серебряная награда чемпионатов Европы, в сезоне-2018/19 спортсменка стала обладательницей Кубка мира.

В общем зачете лидирует Бос, на счету которой 1390 очков, второй идет Никитина (1322), третьей - немка Тина Херманн (1292). Канакина занимает пятое место (1194), Тарарыченкова - седьмое (1082).

Следующий этап Кубка мира пройдет 14 января в швейцарском Санкт-Морице.