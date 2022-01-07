СКА одержал вторую победу в КХЛ под руководством Романа Ротенберга

ТАСС, 7 января. Петербургский СКА обыграл со счетом 3:0 нижегородское "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в петербургском Ледовом дворце в присутствии 6 093 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Михаил Воробьев (23-я минута), Леонид Комаров (25) и Андрей Кузьменко (43).

Эта победа стала второй для петербургского клуба под руководством Романа Ротенберга, который во вторник сменил на посту главного тренера Валерия Брагина. Брагин занял должность старшего тренера. Ротенберг до этого был начальником команды.

Последний раз "Торпедо" обыгрывало на выезде СКА 29 августа 2015 года (1:3).

СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 46 матчах. "Торпедо" идет девятым с 49 очками в 47 встречах. В следующем матче петербуржцы 9 января примут ЦСКА, "Торпедо" 11 января сыграет дома с нурсултанским "Барысом".