"Краснодар" согласовал трансфер парагвайского футболиста Алонсо

ТАСС, 7 января. Российский футбольный клуб "Краснодар" согласовал с бразильским "Атлетико Минейро" трансфер защитника Хуниора Алонсо. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.

Контракт с 28-летним парагвайцем будет рассчитан до конца июня 2025 года, соглашение будет подписано по итогам прохождения игроком медосмотра.

Алонсо помимо "Атлетико Минейро" представлял парагвайский "Серро Портеньо", французский "Лилль", испанскую "Сельту", аргентинский "Бока Хуниорс". В составе бразильского клуба он провел 88 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. За сборную Парагвая он провел 44 матча и отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

"Краснодар" после 18 туров располагается на пятой строчке турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. В первом туре после зимней паузы клуб 27 февраля примет московской "Локомотив".