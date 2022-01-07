Футболист "Манчестер Сити" Менди, обвиняемый в изнасиловании, отпущен судом под залог

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Королевский суд английского города Честер отпустил под залог защитника футбольного клуба "Манчестер Сити" Бенжамена Менди, обвиняемого в изнасиловании и домогательствах. Об этом в пятницу сообщило агентство Пи-эй со ссылкой на решение судебного органа.

Отмечается, что 27-летний французский спортсмен провел в заключении 134 дня после того, как 26 августа был помещен под стражу. Большую часть этого времени Менди находился в тюрьме Альткорс в Ливерпуле, однако в конце декабря его перевели в исправительное учреждение в Манчестере с более строгим надзором за заключенными.

Судья Патрик Томпсон отпустил футболиста под залог до 24 января - на эту дату запланировано следующее судебное заседание по делу об изнасиловании. Подчеркивается, что француз в указанный период должен проживать по месту регистрации, не контактировать с истцами и сдать свой паспорт.

Менди обвиняется в семи случаях изнасилования в отношении четырех женщин, а также в сексуальных домогательствах по отношению к еще одной представительнице женского пола. Как говорится в заявлении истцов, случаи изнасилования произошли в период с октября 2020 года по август 2021 года. Вместе с футболистом обвиняемым по этим делам проходит его 40-летний друг Луи Саа Маттури.

Менди 27 лет, он выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. Клуб ранее отстранил его от тренировок. В составе команды француз трижды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок страны и один раз - суперкубок.