Московское "Динамо" расторгло контракт с футболистом Игбуном

ТАСС, 7 января. Московский футбольный клуб "Динамо" достиг соглашения о расторжении контракта с нападающим Сильвестром Игбуном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение достигнуто по обоюдному решению сторон.

Нигериец представлял "Динамо" с сентября 2019 года. В составе бело-голубых он провел 53 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В текущем сезоне на его счету 12 матчей во всех турнирах и один гол. Помимо "Динамо" он представлял датский "Мидтьюланн" и "Уфу".

"Динамо" после 18 матчей занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 36 очков. В первом после зимнего перерыва туре команда Сандро Шварца сыграет на выезде 26 февраля с подмосковными "Химками".