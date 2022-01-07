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КХЛ

Матч КХЛ "Йокерит" - "Автомобилист" перенесен на 22 января

Изначально игра должна была пройти 3 января

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хельсинским "Йокеритом" и екатеринбургским "Автомобилистом" пройдет 22 января. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Начало матча - 16:00 мск. Изначально встреча должна была пройти 3 января. Игра была перенесена из-за ряда сомнительных тестов на коронавирус в составе "Автомобилиста".

"Йокерит" в 46 матчах набрал 62 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" идет на Востоке десятым, набрав 40 очков в 44 встречах.

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