Чемпион мира по стрельбе среди юниоров Гилли погиб в Италии из-за несчастного случая

ТАСС, 8 января. Итальянский стрелок Кристиан Гилли погиб в результате несчастного случая в возрасте 19 лет. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

По информации источника, 6 января Гилли находился на охоте недалеко от Пизы. Когда итальянец наклонился, чтобы поднять свою винтовку, он случайно выстрелил себе в живот. Находившиеся рядом с ним друзья вызвали скорую, спортсмен был доставлен в больницу, однако скончался во время операции.

В 2021 году Гилли стал чемпионом мира по стендовой стрельбе среди юниоров в командных и смешанных соревнованиях, а также выиграл три золотые награды на юниорском чемпионате Европы.