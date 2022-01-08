Касаткина не сумела выйти в финал теннисного турнира Melbourne Summer Set 2

ТАСС, 8 января. Россиянка Дарья Касаткина уступила представительнице США Аманде Анисимовой в полуфинале теннисного турнира Melbourne Summer Set 2. Соревнования проходят в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу Анисимовой. В финале американская теннисистка сыграет с победительницей встречи между представительницей США Энн Ли и белоруской Александрой Саснович.

Касаткиной 24 года, она занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим достижением россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2018) и Открытого чемпионата Франции (2018).

Анисимовой 20 лет, она идет 78-й в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. Лучшим достижением американки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

Melbourne Summer Set 2 - один из двух турниров категории WTA 250, проводимых в Мельбурне из-за отмены соревнований в Окленде и Брисбене в связи с распространением коронавирусной инфекции. Призовой фонд турнира составляет $239 тыс.