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НХЛ

Дубль Свечникова помог "Каролине" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3
Андрей Свечников ("Каролина") AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Андрей Свечников ("Каролина")
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 8 января. "Каролина" дома со счетом 6:3 обыграла "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Каролины" шайбы забросили Йеспер Фаст (18-я минута), Дерек Степан (28), российский нападающий Андрей Свечников (30, 60), Тони Д'Анджело (33), Брейди Скжей (59). У "Калгари" отличились Блейк Коулман (6), Мэттью Ткачук (34), Джонни Гудро (49).

Свечников забросил 12 шайб в текущем сезоне. Всего в активе российского форварда 26 очков (12 голов + 14 передач) за 29 игр. Защитник "Калгари" Никита Задоров не сумел отличиться.

"Каролина" одержала пятую победу подряд, команда занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 32 играх 49 очков. "Калгари" располагается третьей строчке Тихоокеанского дивизиона с 40 очкам в 33 матчах.

В следующей игре "Каролина" 9 января дома сыграет с "Флоридой", "Калгари" 14 января примет "Оттаву".

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