Голы Бучневича и Барбашева помогли "Сент-Луису" победить "Вашингтон" в матче НХЛ

ТАСС, 8 января. "Сент-Луис" обыграл "Вашингтон" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Сент-Луиса" отличились Тори Круг (13-я минута), Павел Бучневич (30, 57), Оскар Сундквист (38), Иван Барбашев (40). У "Вашингтона" шайбу забросил Даниэль Спронг (3).

Бучневич забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне, также он отметился результативной передачей в эпизоде с голом Барбашева. Всего российский форвард набрал 33 очка (13 голов + 20 передач) в 32 матчах. На счету Барбашева 28 очков (13+15) за 34 игры, его одноклубник Владимир Тарасенко пропускал встречу из-за попадания в ковид-протокол. Нападающий "Сент-Луиса" Клим Костин, а также игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отличиться.

Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов начинал встречу, но был заменен на канадца Закари Фукале перед стартом третьего периода. Россиянин отразил 12 бросков из 16.

"Сент-Луис" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 45 очков в 35 матчах. "Вашингтон" опустился на третью строчку Столичного дивизиона с 48 очками за 35 игр.

Следующий матч "Сент-Луис" проведет 9 января дома против "Далласа", "Вашингтон" в тот же день приедет в гости к "Миннесоте".