Кудерметова вышла в финал теннисного турнира в Мельбурне после отказа Осаки от игры

ТАСС, 8 января. Россиянка Вероника Кудерметова прошла в финал теннисного турнира Melbourne Summer Set 1. Соревнования проходят в Австралии.

В полуфинале Кудерметова должна была встретиться с победительницей четырех турниров Большого шлема Наоми Осакой, однако японская спортсменка отказалась от игры из-за травмы.

В финале российская теннисистка сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Кудерметовой 24 года, она располагается на 31-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Осаке 24 года, она занимает 13-е место в рейтинге WTA. Японка дважды становилась победительницей Открытого чемпионата США (2018, 2020) и Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021). Всего на ее счету семь титулов под эгидой WTA.

Melbourne Summer Set 1 - один из двух турниров категории WTA 250, проводимых в Мельбурне из-за отмены соревнований в Окленде и Брисбене в связи с распространением коронавирусной инфекции. Призовой фонд турнира составляет $239 тыс., соревнования завершатся 9 января.