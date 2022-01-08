Сборная России уступает в счете после первой игры полуфинала Кубка ATP с командой Канады

ТАСС, 8 января. Россиянин Роман Сафиуллин уступил канадцу Денису Шаповалову в первой встрече полуфинального матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу Шаповалова. Канадская команда повела в матче со счетом 1-0. Во второй игре Даниил Медведев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом. На встречу в парном разряде заявлены Медведев и Сафиуллин, они встретятся с Шаповаловым и Оже-Альяссимом.

На групповом этапе россияне заняли первое место в квартете В, обыграв команды Австралии, Франции и Италии. В состав сборной России входит также Евгений Карловский, капитаном команды является тренер Медведева Жиль Сервара. Канадцы выиграли группу С, где также выступали сборные Германии, США и Великобритании.

Сафиуллину 24 года. Он занимает 167-е место в мировом рейтинге, на его счету нет титулов ATP. Лучшим достижением Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции (оба - в 2021 году). Шаповалову 22 года, он занимает 14-е место в рейтинге ATP, на его счету один титул под эгидой организации.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. Соревнования завершатся 9 января.