Сборная России сравняла счет в полуфинале Кубка ATP с командой Канады

ТАСС, 8 января. Россиянин Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима во второй игре полуфинального матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу Медведева. Сборная России сравняла счет в противостоянии - 1-1. В первой игре россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6). В заключительной парной встрече Медведев и Сафиуллин сыграют с Оже-Альяссимом и Шаповаловым.

На групповом этапе россияне заняли первое место в квартете В, обыграв команды Австралии, Франции и Италии. В состав сборной России входит также Евгений Карловский, капитаном команды является тренер Медведева Жиль Сервара. Канадцы выиграли группу С, где также выступали сборные Германии, США и Великобритании.

Медведеву 25 лет. Он занимает второе место в мировом рейтинге, на его счету 13 титулов ATP. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США (2021).

25-летний Оже-Альяссим располагается на 11-й строчке в рейтинге ATP, он ни разу не побеждал на турнирах под эгидой организации. В 2021 году он дошел до полуфинала Открытого чемпионата США, что является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира. Соревнования завершатся 9 января.