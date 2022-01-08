Хачанов вышел в финал теннисного турнира в Аделаиде

ТАСС, 8 января. Россиянин Карен Хачанов обыграл хорвата Марина Чилича в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу 25-летнего россиянина. В финале Хачанов сыграет с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и представителем Австралии Танаси Коккинакисом, их встреча пройдет позднее в субботу.

Хачанов занимает 29-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021).

Турнир в Аделаиде завершится 9 января. Его призовой фонд составляет $521 тыс. В 2020 году победителем турнира стал россиянин Андрей Рублев, в 2021-м соревнования в одиночном разряде у мужчин не проводились.