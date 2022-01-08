"Химки" не планируют подписывать контракт с Кокориным

ТАСС, 8 января. Член наблюдательного подмосковных "Химок" Роман Терюшков опроверг информацию об интересе клуба к российскому футболисту Александру Кокорину. Его комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее об интересе "Химок" к Кокорину сообщала итальянская газета Corriere dello Sport.

"Нет, это неправда. "Химки" не заинтересованы в Кокорине", - сказал Терюшков.

Кокорин является футболистом итальянской "Фиорентины", в которую он перешел в январе 2021 года. За клуб российский нападающий провел девять матчей, не сумев отметиться результативными действий.

Кокорину 30 лет, в России он выступал за "Динамо", "Зенит", "Сочи" и "Спартак". В составе "Зенита" стал чемпионом России (2019) и обладателем кубка страны (2016).

"Химки" занимают последнее место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 14 очков после 18 туров. Следующий матч подмосковная команда проведет 26 февраля дома против "Динамо".