Матчи ЦСКА в КХЛ против СКА и "Сочи" отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Матчи московского ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА и "Сочи" отменены из-за случаев заражения коронавирусом в команде армейцев. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

С петербургским клубом ЦСКА должен был сыграть в гостях 9 января, с "Сочи" - дома 11 января.

Решение об отмене матчей принято из-за 17 случаев заражения ковидом у представителей ЦСКА. Решение о возможности провести матчи в более поздний срок будет принято позднее.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка в 47 матчах. Следующий матч московский клуб должен провести 15 января дома против столичного "Спартака".