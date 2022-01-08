{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Матчи ЦСКА в КХЛ против СКА и "Сочи" отменили из-за коронавируса

С петербургским клубом ЦСКА должен был сыграть в гостях 9 января, с "Сочи" - дома 11 января
Хоккеисты ЦСКА Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Матчи московского ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА и "Сочи" отменены из-за случаев заражения коронавирусом в команде армейцев. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

С петербургским клубом ЦСКА должен был сыграть в гостях 9 января, с "Сочи" - дома 11 января.

Решение об отмене матчей принято из-за 17 случаев заражения ковидом у представителей ЦСКА. Решение о возможности провести матчи в более поздний срок будет принято позднее.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка в 47 матчах. Следующий матч московский клуб должен провести 15 января дома против столичного "Спартака".

Теги
КХЛ
Футбол в России
"Химки" не планируют подписывать контракт с Кокориным
Ранее об интересе подмосковного клуба к футболисту сообщала итальянская газета Corriere dello Sport
Читать полностью