Сборная России не смогла выйти в финал Кубка ATP

ТАСС, 8 января. Россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграли представителям Канады Феликсу Оже-Альяссиму и Денису Шаповалову в парной встрече полуфинального матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 10:7 в пользу Оже-Альяссима и Шаповалова. Сборная Канады одержала победу в полуфинальном противостоянии с командой России со счетом 2-1. Ранее Сафиуллин проиграл Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6), а Медведев победил Оже-Альяссима (6:4, 6:0).

В финале сборная Канады встретится с командой Испании, ранее обыгравшей в полуфинале поляков со счетом 2-0. Финальный матч состоится в воскресенье.

На групповом этапе россияне заняли первое место в квартете В, обыграв команды Австралии, Франции и Италии. В состав сборной России входил также Евгений Карловский, капитаном команды являлся тренер Медведева Жиль Сервара. Канадцы выиграли группу С, где также выступали сборные Германии, США и Великобритании.

Кубок АТР проходит в третий раз, сборная России является действующим победителем турнира.