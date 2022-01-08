Чесноков назвал ситуацию со въездом в Австралию Джоковича ужасным скандалом

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Ситуация с задержкой первой ракетки мира серба Новака Джоковича в аэропорту Мельбурна является ужасным скандалом. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Сербский теннисист был задержан в среду вечером в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Позднее выяснилось, что Джокович не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации от коронавируса. После разбирательства, которое длилось всю ночь, виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

"Скандал с Джоковичем просто ужасный, - сказал Чесноков. - Я понимаю, что они (австралийские власти - прим. ТАСС) сделали правило - все должны прививаться. Без исключения. Но это правило сделали политики. А я считаю, что здесь врачи, вирусологи должны иметь последнее слово, но все решают политики".

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008). Ранее сообщалось, что серб может пропустить первый в сезоне турнир Большого шлема из-за отказа пройти курс вакцинации.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.