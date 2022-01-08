Тарасова: российские фигуристки будут самыми яркими на чемпионате Европы

ТАСС, 8 января. Россиянки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова будут самыми лучшими на предстоящем чемпионате Европы по фигурному катанию в Эстонии. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Валиева, Трусова и Щербакова являются подопечными Этери Тутберидзе. Россиянки выступят в одиночном разряде.

"Какие могут быть ожидания от предстоящего чемпионата Европы? Исключительно оптимистические, - сказала Тарасова. - Я думаю, что все три наши девочки будут самыми лучшими и яркими на этом турнире".

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине.