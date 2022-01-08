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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Тарасова: российские фигуристки будут самыми яркими на чемпионате Европы

В одиночном разряде выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова

ТАСС, 8 января. Россиянки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова будут самыми лучшими на предстоящем чемпионате Европы по фигурному катанию в Эстонии. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Валиева, Трусова и Щербакова являются подопечными Этери Тутберидзе. Россиянки выступят в одиночном разряде.

"Какие могут быть ожидания от предстоящего чемпионата Европы? Исключительно оптимистические, - сказала Тарасова. - Я думаю, что все три наши девочки будут самыми лучшими и яркими на этом турнире".

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине.

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаЧемпионат Европы по фигурному катанию
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