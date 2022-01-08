Роман Репилов стал четвертым на этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде

ТАСС, 8 января. Российский саночник Роман Репилов занял четвертое место на девятом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Сигулде.

Победителем стал латвиец Кристерс Апарйодс с результатом 1 минута 36,483 секунды. Второе место занял немец Феликс Лох (отставание - 0,186 секунды), третье - итальянец Доминик Фишналлер (+0,201). Роман Репилов отстал от победителя на 0,393 секунды.

Россиянин Семен Павличенко занял шестое место (+0,502), Александр Горбацевич - 11-е (+0,843), Павел Репилов - 12-е (+0,853), Матвей Пересторонин - 28-е (+1,947).

Этап в Сигулде завершится 9 января.