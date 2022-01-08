Российский биатлонист Поршнев занял второе место в спринте на этапе Кубка IBU

ТАСС, 8 января. Россиянин Никита Поршнев занял второе место в спринте на четвертом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Брезно-Осрблье.

Первым финишировал норвежец Александер Андерсен, он преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 16,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Поршнев отстал от победителя на 21 секунду, также не допустив ни одного промаха. Третьим стал россиянин Ильназ Мухамедзянов (отставание - 26,9 секунды; 0 промахов).

Россиянин Василий Томшин занял шестое место (30,3; 1), Михаил Первушин - 15-е (+1,03.1; 2), Петр Пащенко - 17-е (1,07.2; 1), Дмитрий Иванов - 22-е (+1,12.7; 1).

Четвертый этап Кубка IBU завершится 9 января.