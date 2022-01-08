Футболист Пёнтек перешел в "Фиорентину" на правах аренды

ТАСС, 8 января. Нападающий германской "Герты" и сборной Польши по футболу Кшиштоф Пёнтек на правах аренды перешел в итальянскую "Фиорентину". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения не указывается. В составе "Фиорентины" Пёнтек будет выступать под 19-м номером. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €10 млн.

Пёнтеку 24 года, за "Герту" он провел 10 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также форвард выступал за итальянские "Дженоа" и "Милан", польскую "Краковию". В составе сборной Польши Пёнтек провел 10 матчей и забил пять мячей.

За "Фиорентину" выступает российский нападающий Александр Кокорин. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.

После 19 туров "Фиорентина" занимает шестое место в турнирной таблице итальянского национального первенства, набрав 32 очка. Следующий матч "Фиорентина" сыграет против "Наполи" 12 января в рамках Кубка Италии.