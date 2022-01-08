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Футбол в Италии

СМИ: тренера "Ювентуса" Аллегри дисквалифицировали на один матч за оскорбления арбитра

Специалист пропустит встречу с "Ромой"

ТАСС, 8 января. Главный тренер футбольного клуба "Ювентус" Массимилиано Аллегри дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии за нецензурную брань в адрес арбитра матча 20-го тура с "Наполи" (1:1). Об этом сообщает газета La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, нецензурные слова тренер туринского кулба произнес, покидая поле. Недовольство наставника "Ювентуса" выражалось тем, что арбитр добавил мало времени в концовке матча. Также на Аллегри наложен штраф в размере €10 тыс.

"Ювентус" располагается на пятой позиции в турнирной таблице национального первенства, набрав 35 очков. В следующем матче подопечные Аллегри 9 января встретятся с "Ромой".

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Футбол в Италии
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