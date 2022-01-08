Драчев: сборная России по биатлону великолепно отработала эстафету на этапе Кубка мира

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Второй состав сборной России по биатлону великолепно отработал в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в германском Оберхофе. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

Сборная России заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная России в составе Максима Цветкова, Александра Поварницына, Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой заняла пятое место в смешанной эстафете, отстав от победителей на 2 минуты 8,9 секунды и потратив девять дополнительных патронов.

"Молодцы, хорошо отработали. Можно сказать, что наш второй состав отработал великолепно, без грубых ошибок. Конечно, есть ошибки в стрельбе, не все отработали без штрафа, не самый лучший ход, но мы должны понимать, что у нас сегодня бежал второй состав. Понравились все: и Казакевич, и Поварницын, молодец Максим Цветков, Васнецова боролась до последнего", - сказал Драчев.

Победителями стали норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё, Ингрид Тандревольд и Марте Рёйселанн. Вторыми финишировали белорусы Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола. Третьими стали французы Антонен Гигонна, Симон Дестьё, Анаис Бескон и Жюлья Симон.

Позднее в субботу на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет сингл-микст.