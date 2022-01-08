Васильев: сборная России по биатлону в смешанной эстафете оставила приятное впечатление

"По поводу состава - тренеры обязаны сейчас экспериментировать, они правильно это делают, дают возможность стартовать тем спортсменам, которые в эстафете еще не участвовали, - сказал Васильев. - И это в какой-то степени себя оправдало. Прежде всего, это выступление Максима Цветкова. Конечно, от него ждали хорошего результата, но он проявил такую прыть на первом этапе, даже с учетом того, что он использовал два дополнительных патрона, фактически вместе с норвежцем Тарьеем Бё передал эстафету первым".

"Это отличный результат, задел на то, чтобы его (Цветкова - прим. ТАСС) включили в состав олимпийской сборной, потому что известно, что на Олимпиаде будет не одна эстафета, и Максим обязательно пригодится на одной из этой эстафет, я в этом совершенно уверен. Поварницын многовато проиграл на своем этапе, потому что минуту на этапе проигрывать нельзя ни в коем случае, и вот его 15 секунд где-то не хватило для того, чтобы занять третье место. Это было бы вдвойне приятно, если бы экспериментальный состав оказался на подиуме", - добавил специалист.

Васильев отметил бойцовские качества Васнецовой. "Казакевич проиграла 35 секунд на этапе - тоже не надо мазать. Васнецова проявила бойцовские качества, на финишном круге догнала немку [Ванессу Хинц] и даже обыграла, но чуть-чуть не удалось обыграть шведку Эльвиру Эберг, в общем и целом впечатление оставила очень приличное. Я считаю, что эстафета, несмотря на пятое место, оставила очень приятное впечатление, и мне кажется, что на Олимпиаде у нас будет еще больше шансов именно в эстафетных гонках", - сказал собеседник агентства.

Позднее в субботу на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет сингл-микст.