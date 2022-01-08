Экипаж Гайтюкевича стал четвертым в двойках на этапе Кубка мира по бобслею

ТАСС, 8 января. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Александр Ефимов заняли четвертое место в заездах двоек на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Винтерберге.

Победителем стал экипаж Франческо Фридриха и Александра Шюллера из Германии с результатом 1 минута 49,78 секунды. Вторыми стали их соотечественники Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр (отставание 0,33 секунды), тройку лидеров замкнули канадцы Джастин Криппс и Кэмерон Стоунс (+0,85). Отставание российского экипажа составило 1,09 секунды.

Россияне Максим Андрианов и Алексей Пушкарев показали 16-й результат (+1,90).

Фридрих лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 1 478 очков. Гайтюкевич идет вторым (1 329), тройку лучших закрывает Криппс (1 320). Россиянин Андрианов занимает 16-е место (630).

Фридриху 31 год, он является двукратным олимпийским чемпионом 2018 года, 12 раз побеждал на чемпионатах мира и трижды становился победителем чемпионатов Европы. Гайтюкевичу 27 лет, он является бронзовым призером чемпионата Европы.

Этап Кубка мира завершится 9 января.