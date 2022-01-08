Чудинов: результаты саночника Репилова на новогодних этапах Кубка мира внушают оптимизм

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Результаты, которые показал на двух новогодних этапах Кубка мира российский саночник Роман Репилов, внушают оптимизм за месяц до начала Олимпийских игр. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

8 января на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде Репилов занял четвертое место, такой же результат этот спортсмен показал неделю назад в германском Винтерберге.

"Несомненно, выступление Романа на последних этапах Кубка мира вызывает оптимизм, - заметил Чудинов. - Вход в сезон у этого спортсмена получился скомканным, он пропустил немало заездов, были и другие сложности. И весь необходимый накат Репилову, имеющему большой опыт, приходится набирать сейчас. Хотя понятно, что в другой ситуации мы вправе были ожидать от него и более высоких результатов".

Роман Репилов, действующий чемпион мира, пропустил несколько тренировочных дней в середине октября, когда находился на сборе в Китае. Вернувшись из Пекина, он не имел возможности стартовать на своих боевых санях на трех подряд этапах Кубка мира по причине того, что его инвентарь застрял на китайской таможне.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.