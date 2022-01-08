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КХЛ

Матч КХЛ между "Автомобилистом" и "Локомотивом" отменен из-за коронавируса

Команды должны были встретиться в воскресенье в Екатеринбурге
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским "Автомобилистом" и ярославским "Локомотивом" отменена из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в команде из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч должен был пройти в воскресенье в Екатеринбурге. Решение о возможности провести встречу в более поздний срок будет принято позднее. Ранее в субботу из-за аналогичной ситуации были отменены матчи московского ЦСКА против петербургского СКА (9 января) и "Сочи" (11 января).

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