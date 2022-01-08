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Футбол в Италии

В футбольном клубе "Аталанта" выявлены три случая заражения коронавирусом

За команду выступает россиянин Алексей Миранчук

ТАСС, 8 января. Три положительных результата тестов на коронавирус выявлены в футбольном клубе "Аталанта". Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Клуб не разглашает, кем являются зараженные представители клуба. В декабре в "Аталанте" было выявлено два случая заражения.

За итальянскую команду выступает россиянин Алексей Миранчук. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Следующий матч команды в национальном первенстве запланирован на 16 января, подопечные Джан Пьеро Гасперини примут "Интер". В таблице чемпионата Италии клуб занимает четвертое место, набрав в 19 матчах 38 очков.

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