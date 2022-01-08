Ярошенко: биатлонисты Резцова и Бабиков уверенно выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Россияне Кристина Резцова и Антон Бабиков были фаворитами в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе и одержали уверенную победу. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

Россияне показали результат 41 минута 37,1 секунды, потратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Второе место заняли биатлонисты из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер (отставание 41,5 секунды; 13 дополнительных патронов и один штрафной круг), третье - украинцы Дарья Блашко и Артем Тищенко (+1.03,6; 12; 0).

"Резцова и Бабиков победили уверенно. Сегодня бежали объективно не самые сильные спортсмены, Кристина была сегодня сильнейшая спортсменка из тех, что бежали в сингл-миксте. Антон, судя по тому, что был шестым в спринте, тоже был одним из фаворитов сегодняшней гонки", - сказал Ярошенко.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 9 января.