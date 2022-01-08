Ярошенко: биатлонисты Резцова и Бабиков могут улучшить позиции в пасьюте

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Россияне Кристина Резцова и Антон Бабиков имеют хорошие шансы на улучшение позиции в гонках преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

Ранее в субботу Резцова и Бабиков победили в сингл-миксте. По итогам спринтерских гонок, прошедших в пятницу, Резцова начнет гонку преследования с седьмой позиции, а Бабиков - с шестой.

"У Кристины хорошая атакаующая позиция, она будет видеть соперниц, которые пойдут очень плотной группой. То же самое и у Бабикова. Вы видите, какая там погода, - все будут промахиваться, а стрельба является сильной стороной Бабикова. При благополучном раскладе он может подняться выше", - сказал Ярошенко.

Гонки преследования пройдут в воскресенье.