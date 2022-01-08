Тренерский штаб сборной России по хоккею объявит состав на Олимпиаду 23 января

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России сформирует окончательный состав национальной команды на олимпийский хоккейный турнир в Пекине 23 января. Об этом журналистам сообщил менеджер команды Илья Ковальчук.

"Состав на Игры из 25 человек мы должны объявить 23 января, в Пекин вылетаем вечерним рейсом 2 февраля. Информация о всех ковидных протоколах в олимпийской столице у нас есть, я на прямой связи с исполнительным директором Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофом Дюби, если будут приниматься какие-то изменения, то мы будем узнавать об этом в самом скором времени", - сказал Ковальчук.

"Что касается плана на тренировочный сбор, пока мы придерживаемся первоначального варианта. Вечером 20 января заезжаем в Новогорск, к этому времени там уже будут представители других видов, - добавил менеджер сборной. - Сразу по заезду сдаем анализы, и только после их результатов у нас будет возможность передвижения по базе. Разумеется, в Новогорске будет организован "пузырь", сбор будет закрытый, думаю, все отнесутся к этому с пониманием, плюс к этому планируем ежедневное тестирование игроков, тренерского штаба и персонала".

Ковальчук также рассказал о планах тренерского штаба на сборы. "Первые два дня потратим на сбор информации по ребятам - кто в каком физическом состоянии прибыл, есть ли у кого-то микротравмы - и на восстановление, поэтому эти первые два будут посвящены теоретическим занятиям и восстановительным мероприятиям. После этого приступим к работе по уже расписанным тренировочным микроциклам, тренерский штаб и наши специалисты по физподготовке этот план уже подготовили. Также в Новогорске запланированы два контрольных матча, соперников сообщим чуть позже", - заключил Ковальчук.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.