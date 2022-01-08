В сборной России заявили, что следят за случаями заражения в КХЛ перед Олимпиадой в Пекине

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России имеет сведения о каждом заразившемся коронавирусом игроком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который является кандидатом в национальную команду на Олимпийские игры в Пекине. Об этом журналистам рассказал менеджер сборной России Илья Ковальчук.

В субботу КХЛ сообщила о восьмой отмене матча регулярного чемпионата из-за большого количества заражений коронавирусом. На следующей неделе лига планирует вынести решение по вопросу дальнейшего проведения турнира.

"Ситуация не самая приятная, заболевших игроков действительно много, среди них есть кандидаты в олимпийскую команду, но паниковать мы не собираемся. Во-первых, мы находимся на постоянной связи с КХЛ, информация в лиге постоянно обновляется, обсуждаются различные варианты решений, - сказал Ковальчук. - Во-вторых, у нас есть сведения о каждом заболевшем игроке, который входит в расширенный список. Очень важно, что все ребята были своевременно привиты, и благодаря этому сейчас болезнь у них проходит или в бессимптомной форме, или с незначительными симптомами".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.