Барышева назвала героическим выступления российских конькобежцев на чемпионате Европы

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Сборная Россия по конькобежному спорту героически выступила на чемпионате Европы в Нидерландах. Такое мнение ТАСС высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Ранее в субботу россиянки Ангелина Голикова и Дарья Качанова завоевали серебро и бронзу на дистанции 500 м. Российские конькобежцы пропустили первый день соревнований, так как находились на карантине из-за положительных результатов теста на коронавирус у некоторых членов сборной.

"Команда пять дней находилась на карантине, с 29 декабря они не стояли на льду. Я считаю, выступления нашей команды - героические. Результаты, которые они показали, достойны самых высоких похвал. Ребята сделали все, что могли в этих условиях, и то, что мы смогли получить медали в женском спринте, - это дополнительный стимул для всей команды", - сказала Барышева.

Чемпионат Европы завершится 9 января.