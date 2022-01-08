Журова оценила выступления российских конькобежцев на чемпионате Европы

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Медали чемпионата Европы по конькобежному спорту, выигранные российскими спортсменами в условиях отсутствия тренировок, являются хорошим результатом. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Светлана Журова.

В субботу российские спортсмены завоевали две награды на чемпионате Европы в Нидерландах: Ангелина Голикова и Дарья Качанова стали обладательницами серебряной и бронзовой медали на дистанции 500 м. Россияне пропустили первый день соревнований, так как находились на карантине из-за положительных результатов теста на коронавирус у некоторых членов сборной.

"Слава богу, они хотя бы выступили, их посадили на карантин, в условиях отсутствия тренировок второе и третье место - это очень хорошо. При этом и все остальные недалеко, основные наши соперники на Олимпиаде все были здесь - это нидерландцы. Есть понимание, что не так все и плохо. Я бы хотела посмотреть, как нидерландцы побежали бы после карантина", - заявила Журова.

Чемпионат Европы завершится 9 января.