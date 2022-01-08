Мать Резцовой уверена, что российские биатлонисты способны взять золото Олимпиады в Пекине

ТАСС, 8 января. Успешное выступление российских биатлонистов Кристины Резцовой и Антона Бабикова в одиночной смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в германском Оберхофе способствует положительной атмосфере внутри команды, которая в будущем преобразуется в победы на предстоящих Олимпийских играх. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону, мать Кристины Резцовой Анфиса Резцова.

Бабиков и Резцова преодолели дистанцию за 41 минуту и 37,1 секунды. Резцова зашла на один штрафной круг после первой стрельбы лежа. Россияне использовали 12 дополнительных патронов.

"Ребята - герои сегодня! - сказала мать Резцовой. - Честно говоря, я даже не ожидала такой яркой и уверенной победы, с таким огромным запасном. Спасибо огромное ребятам за невероятные эмоции, Кристина идеально прошла последний рубеж, четко отстреляла, перезаряжала как надо, мы долго работали над этим, и вот, результат тяжелого труда. И Антону, и Кристине аплодирую стоя, браво, так держать, нужно в таком же ритме и продолжать, вплоть до Олимпийских игр, уверена, что мы можем добиться олимпийского золота".

Бабикову 30 лет, на его счету золото чемпионата мира 2017 года в эстафете, также он трижды побеждал на первенствах Европы (эстафета в 2015-м, сингл-микст и гонка преследования в 2016-м). Резцовой 25 лет, на ее счету два серебра чемпионата Европы 2020 года (смешанная эстафета и гонка преследования). Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 9 января.