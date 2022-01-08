Тренер Бабикова отметил техническую работу биатлониста в победной эстафете на Кубке мира

ТАСС, 8 января. Российский биатлонист Антон Бабиков технически грамотно отработал одиночную смешанную эстафету на Кубке мира, чем помог выиграть золотую медаль. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал личный тренер спортсмена Виктор Никитин.

В субботу Кристина Резцова и Бабиков победили в сингл-миксте. Второе место заняли биатлонисты из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, третье - украинцы Дарья Блашко и Артем Тищенко.

"В начале гонки было очень тяжело, был порывистый ветер. Все тренеры поймут меня: Антон Бабиков технически все сделал правильно - вышел вперед, дернул соперника и отстрелял на ноль. Кристина Резцова тоже справилась со всеми остальными рубежами, вот и победа. Это быстрая гонка, все решает стрельба, ну и ход, конечно", - сказал Никитин.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 9 января.