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Биатлон

Тренер Бабикова отметил техническую работу биатлониста в победной эстафете на Кубке мира

В субботу россиянин завоевал золото в сингл-миксте в паре с Кристиной Резцовой

ТАСС, 8 января. Российский биатлонист Антон Бабиков технически грамотно отработал одиночную смешанную эстафету на Кубке мира, чем помог выиграть золотую медаль. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал личный тренер спортсмена Виктор Никитин.

В субботу Кристина Резцова и Бабиков победили в сингл-миксте. Второе место заняли биатлонисты из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, третье - украинцы Дарья Блашко и Артем Тищенко.

"В начале гонки было очень тяжело, был порывистый ветер. Все тренеры поймут меня: Антон Бабиков технически все сделал правильно - вышел вперед, дернул соперника и отстрелял на ноль. Кристина Резцова тоже справилась со всеми остальными рубежами, вот и победа. Это быстрая гонка, все решает стрельба, ну и ход, конечно", - сказал Никитин.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 9 января.

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