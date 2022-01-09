Вратарь "Эдмонтона" Коновалов попал в ковид-протокол НХЛ

ТАСС, 9 января. Российский вратарь "Эдмонтона" Илья Коновалов попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также в список внесены защитники Эван Бушар, Слэйтер Куккук, нападающие Кайлер Ямамото и Брендан Перлини. Ранее в ковид-протокол вошли защитник Тайсон Бэрри, нападающие Дерек Райан и Конор Макдэвид.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Коновалов еще не провел ни одного матча в НХЛ. В текущем сезоне на счету 23-летнего голкипера 10 матчей за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Бейкерсфилд Кондорс".

Российский вратарь был выбран "Эдмонтоном" на драфте НХЛ 2019 года в третьем раунде под общим 85-м номером. В мае 2021 года подписал с клубом двухлетний контракт. Ранее выступал в Континентальной хоккейной лиге за ярославский "Локомотив".