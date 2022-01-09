Две передачи Сергачева не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Бостона"

В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (2-я и 7-я минуты), Брэд Маршанд (21, 58) и Антон Блид (35). У "Тампы" отличились Ондржей Палат (41) и Брэйден Пойнт (52).

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев сделал две голевые передачи. Россиянин набрал 17 очков (2 гола + 15 передач) в 33 матчах сезона. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 25 бросков, его одноклубник нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями.

"Тампа" набрала 51 очко в 37 матчах и занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона. "Бостон" идет четвертым с 38 очками в 31 матче. Следующий матч "Тампа" проведет 11 января в гостях против "Нью-Джерси". "Бостон" в этот же день сыграет на выезде с "Вашингтоном".

"Коламбус" дома обыграл "Нью-Джерси" со счетом 4:3, в составе победителей третью шайбу в сезоне забросил нападающий Егор Чинахов. "Флорида" на выезде в овертайме выиграла у "Каролины" (4:3), голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 24 броска.

"Колорадо" на своем льду в овертайме победил "Торонто" (5:4), отыгравшись со счета 0:3, у гостей результативной передачей отличился нападающий Илья Михеев. В еще одном матче дня "Сан-Хосе" в гостях обыграл в овертайме "Филадельфию" со счетом 3:2, хет-трик оформил чешский нападающий Томаш Гертл.