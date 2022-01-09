"Вашингтон" проиграл "Миннесоте" в серии буллитов. Кузнецов отличился с передачи Овечкина

В составе гостей отличились Коннор Макмайкл (23-я минута) и российский нападающий Евгений Кузнецов (26). На 44-й минуте нападающий "Вашингтона" Карл Хагелин поразил собственные ворота после того, как команда сняла вратаря на отложенном штрафе. Шайба была записана на счет нападающего Маркуса Фолиньо, так как он последним из хоккеистов "Миннесоты" коснулся шайбы. Еще один гол у хозяев на счету Матса Цукарелло (59). В серии буллитов победный бросок исполнил Кевин Фиала, Кузнецов не реализовал свой попытку.

ТАСС, 9 января. "Миннесота" обыграла "Вашингтон" в серии буллитов со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился результативной передачей. На счету Кузнецова теперь 34 очка (12 шайб + 22 передачи) в 33 матчах сезона, у Овечкина 51 (24+27) очко в 36 встречах.

Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов провел матч в запасе, его партнер по команде защитник Дмитрий Орлов и защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов не сумели отличиться, нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов пропустил игру из-за травмы. Голкипер "Вашингтона" Закари Фукейл установил рекорд по длительности серии без пропущенных шайб с момента дебюта в НХЛ, побив достижение бывшего голкипера "Миннесоты" Мэтта Хэкетта (102 минуты 48 секунд), которое было установлено в 2011 году.

"Вашингтон" занимает второе место в Столичном дивизионе, набрав 49 очков в 36 играх, "Миннесота" идет четвертой в Центральном дивизионе с 44 очками в 33 встречах. В следующем матче "Вашингтон" 11 января примет "Бостон", "Миннесота" 15 января в гостях встретится с "Анахаймом".

В другом матче дня "Нэшвилл" в гостях победил "Аризону" со счетом 4:2. Российский нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин отметился заброшенной шайбой, набрав 14-е очко (9 шайб + 5 передач) в 35 матчах текущего сезона. Тренин продлил голевую серию до трех матчей. В начале третьего периода он подрался с форвардом "Аризоны" Эндрю Лэддом.