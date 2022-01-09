В России провели более 15 тыс. физкультурно-оздоровительных мероприятий в праздничные дни

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более 15 тыс. физкультурно-оздоровительных мероприятий в праздничные дни провели в регионах России в новогодние праздничные дни. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Мероприятия состоялись в рамках декады спорта и здоровья, которая проводится ежегодно министерством спорта при участии региональных властей.

"В новогодние праздники многие россияне выбрали активный образ жизни, - рассказал Чернышенко. - В праздничные дни в регионах России прошло более 15 тыс. физкультурно-оздоровительных мероприятий. В некоторых субъектах они объединили спорт и атрибуты любимых новогодних праздников. Например, в Ижевске, во Владивостоке и на других территориях состоялись новогодние лыжные костюмированные забеги".

Чернышенко подчеркнул, что мероприятия декады спорта и здоровья проводятся для всех категорий населения и не ограничиваются только зимними видами спорта.

В 2022 году декада спорта проводится с 1 по 10 января, ее целью является массовое привлечение россиян к занятиям физической культурой и спортом в период новогодних праздников, а также популяризация спорта и повышение социальной активности населения.