Кудерметова проиграла Халеп в финале теннисного турнира в Мельбурне

ТАСС, 9 января. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла Симоне Халеп из Румынии в финале теннисного турнира Melbourne Summer Set 1. Соревнования завершились в Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Халеп.

Кудерметовой 24 года, она располагается на 31-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Халеп 30 лет, она занимает 20-е место в рейтинге, ранее она провела 64 недели в ранге первой ракетки мира. На ее счету 22 победы на турнирах WTA, она является победительницей Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

Melbourne Summer Set 1 - один из двух турниров категории WTA 250, проводимых в Мельбурне из-за отмены соревнований в Окленде и Брисбене в связи с распространением коронавирусной инфекции. Призовой фонд турнира - $239 тыс.