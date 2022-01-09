Хачанов проиграл Монфису в финале теннисного турнира в Аделаиде

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл французу Гаэлю Монфису в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде (призовой фонд - $416 тыс.).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Монфиса.

Хачанову 25 лет, он занимает 29-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Российский теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021).

Монфису 35 лет, он располагается на 21-й строчке мирового рейтинга. В его активе 11 побед на турнирах ATP, его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфиналы Открытых чемпионатов Франции (2008) и США (2016).

В 2020 году победителем турнира в Аделаиде стал россиянин Андрей Рублев, в 2021-м - итальянец Янник Синнер.