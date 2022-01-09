Сборная России по санному спорту вылетит на Олимпийские игры в Пекине 27 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по санному спорту вылетит на Игры в Пекине 27 января. Об этом ТАСС сообщил начальник команды Артем Петраков.

"Команда вылетит в Пекин из Москвы 27 января, - сказал Петраков. - В команду будут включены 10 спортсменов, а также восемь человек, включая тренеров и массажистов".

Окончательный состав российской олимпийской команды по санному спорту будет определен после этапа Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице, который пройдет с 22 по 23 января.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Саночники разыграют четыре комплекта наград.