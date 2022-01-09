"Адмирал" впервые с 2016 года победил "Спартак" в домашнем матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 9 января. Владивостокский "Адмирал" обыграл московский "Спартак" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Даниил Гутик (13, 50-я минуты), Динар Хамидуллин (35) и Камиль Фазылзянов (37). У проигравших отличились Николай Чебыкин (29), Максим Цыплаков (43) и Иван Дроздов (55), реализовавший буллит.

"Адмирал" впервые с 8 октября 2016 года победил "Спартак" на домашней площадке в матче КХЛ, тогда владивостокский клуб обыграл красно-белых со счетом 6:3.

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков в 48 матчах. "Адмирал" идет на предпоследней, 11-й строчке на Востоке с 31 очком в 47 встречах.

В следующем матче "Спартак" 13 января в гостях встретится с московским "Динамо", "Адмирал" днем ранее примет новосибирскую "Сибирь".