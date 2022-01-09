Хоккеисты казахстанского "Барыса" прилетели в Магнитогорск на матч с "Металлургом"

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Самолет с игроками казахстанского хоккейного клуба "Барыс" приземлился в Магнитогорске, где в воскресенье команда проведет матч против "Металлурга". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба из Нур-Султана.

"Барыс" должен был прилететь в Магнитогорск 8 января, но из-за погодных условий аэропорт российского города не смог принять самолет с командой.

"Только что прибыли в Магнитогорск", - сообщили в пресс-службе.

Матч Континентальной хоккейной лиги "Металлург" - "Барыс" начнется в воскресенье в 15:30 мск.